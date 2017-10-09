اليوم.. "الشريف" يترأس الجلسة العامة لمجلس النواب بدلًا من عبد العال

كتب- أحمد علي:

يفتتح السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب جلسة اليوم في الأسبوع الثاني من دور الانعقاد الجديد، ويترأس الشريف الجلسة؛ نظرا لارتباط الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بحضور افتتاح مركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، الذي يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء.

ويشهد "عبد العال" فعاليات الندوة التثقيفية التي تنظمها القوات المسلحة بحضور الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة .

ويشهد مجلس النواب اليوم إعادة الانتخابات في عدد من اللجان، فتجرى الإعادة على منصب رئيس لجنة الطاقة والبيئة، ووكالة الدفاع والأمن القومى؛ بعد قبول هيئة مكتب المجلس التظلمات المُقدمة، على أن تُعقد الجلسة العامة فى تمام الساعة 12 ظهرًا لإعلان النتيجة النهائية.

ويتبقى أمام مجلس النواب انتخابات الإعادة على مقعدى لجنة الشئون الأفريقية التى تأجلت حتى 22 أكتوبر الجارى؛ بسبب مشاركة النواب فى جلسات البرلمان الأفريقى؛ لاستكمال التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25، بعد إجراء إعادة الانتخابات على مقعدى رئاسة لجنة الطاقة والبيئة وأمانة سرها، ووكيلى لجنة الدفاع والأمن القومى.