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مصرع ربة منزل صدمتها سيارة ملاكي أثناء عبورها الطريق في الحوامدية

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مصراوي Masrawy

مصرع ربة منزل صدمتها سيارة ملاكي أثناء عبورها الطريق في الحوامدية

12:02 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

مصرع ربة منزل صدمتها سيارة ملاكي أثناء عبورها الطريق في الحوامدية

كتب- علاء عمران:

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الاثنين، صدمتها سيارة ملاكي اثناء عبورها للطريق في الحوامدية، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية أعلى الطريق، و انتقلت سيارة إسعاف لنقل الضحية للمستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مروري في الحوامدية، نتج عنه ظهور كثافات مرورية، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

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