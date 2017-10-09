مصرع ربة منزل صدمتها سيارة ملاكي أثناء عبورها الطريق في الحوامدية
مصرع ربة منزل صدمتها سيارة ملاكي أثناء عبورها الطريق في الحوامدية
12:02 م الإثنين 09 أكتوبر 2017
كتب- علاء عمران:
لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الاثنين، صدمتها سيارة ملاكي اثناء عبورها للطريق في الحوامدية، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية أعلى الطريق، و انتقلت سيارة إسعاف لنقل الضحية للمستشفى.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مروري في الحوامدية، نتج عنه ظهور كثافات مرورية، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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