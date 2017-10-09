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الثلاثاء.. نظر طعن "دكروري" على قرار تخطيه في رئاسة مجلس الدولة أمام المفوضين

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مصراوي Masrawy

الثلاثاء.. نظر طعن "دكروري" على قرار تخطيه في رئاسة مجلس الدولة أمام المفوضين

11:58 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

حددت الدائرة الثانية مفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة 10 أكتوبر لنظر الطعن المقام المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه في التعيين رئيساً لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية.

وطالب الطعن رقم 95278 لسنة 63 قضائية علّيا، المقام ضد رئيس الجمهورية أصليًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار، كما دفع الطعن احتياطياً بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.

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