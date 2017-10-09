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تأجيل نظر دعوى تطالب بوقف قرار إزالة منطقة عرب اليسار بالخليفة لـ28 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل نظر دعوى تطالب بوقف قرار إزالة منطقة عرب اليسار بالخليفة لـ28 أكتوبر

11:55 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

تأجيل نظر دعوى تطالب بوقف قرار إزالة منطقة عرب اليسار بالخليفة لـ28 أكتوبر

قرار إزالة منطقة عرب اليسار بالخليف

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من إبراهيم عبد الهادي، والمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 5725 لسنة 2017، والذي ينص على أن منطقة عرب اليسار بدائرة قسم الخليفة من ضمن المناطق الخطرة وغير الآمنة وإزالتها لجلسة 28 أكتوبر المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 55407 لسنة 71 قضائية، كل من، رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار ومحافظ القاهرة ورئيس حي الخليفة.

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