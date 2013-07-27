الحلقة (16) من "الداعية": مواجهة بين "يوسف" ووالده وتغيير أفكاره في مجال "الفن"

كتب : سهيلة حامد منذ 48 دقيقة

بدأت الحلقة (16) من مسلسل "الداعية" بانزعاج والد الشيخ يوسف بعد علمه بحمل زوجته، وطلبه منها إجهاض الطفل، فاشتكت زوجته بابنته مروة والتي استنكرت طلبه بالإجهاض.

اتصل الشيخ يوسف بـ"نسمة" وشكرها على البحث والكتاب التي قدمته له، والذي كان السبب في تغير توجهه.

ذهب الشيخ يوسف إلى محل والده واصطحبه في سيارته ودارت مواجهة قوية بينهما عنّف فيها كل منهما الآخر، كما يقوم الشيخ حسن بطرح معلومة رفض ابنة شقيقه الزواج من الشيخ "يوسف" ما يجعل ابنة صاحب القناة تذهب لخديجة وتعنفها، ثم واجهت الشيخ يوسف الذي أخبرها بأنه لم يعدها بالزواج ويعتبرها مثل شقيقته، احتدمت الخلافات بين يوسف وحسن بسبب ذلك وعلى إثرها ترك المنزل.

تراجع يوسف عن فكره في إحدى حلقات برنامجه والذي أشار فيها أن الموسيقى ليست حرام، وأنه يجب على كل إنسان مراجعه نفسه دوما، فقال الشيخ حسن وهو يشاهده "يوسف ينتحر إعلاميا"، ومن ثم بدأت بعض التيارات الإسلامية شن الحرب عليه.

يزور "منعم" أحد تلاميذ الشيخ يوسف، في نهاية الحلقة، ليحذره منهم ومن مهاجمتهم لمسيرة تخرج إلى قصر الاتحادية ضد الدستور الجديد فما كان من يوسف إلا أن اتصل بنسمة ليحذرها.