رئيس جامعة القاهرة يلتقي وفدا إماراتيا من مؤسسة "محمد بن راشد للمعرفة"

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة دعمه لرغبة مؤسسة (محمد بن راشد للمعرفة) بعمل منح دراسية لطلبة الدول الأفريقية، والدول الإسلامية بجامعة القاهرة في كافة التخصصات، وخاصة في الدراسات العليا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة القاهرة، اليوم الاثنين، بوفد إماراتي من مؤسسة (محمد بن راشد للمعرفة) برئاسة الشاعر جمال بن حويرب الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

وتناول اللقاء مبادرة (بالعربي)، التي بدأتها مؤسسة بن راشد للمعرفة في محاولة لحث الشباب على استخدام اللغة العربية والنهوض بها خلال المرحلة الحالية.. فيما أعرب الوفد الإمارتي عن رغبته في تعميق أوجه التعاون مع جامعة القاهرة في عدة جوانب، ومنها اعتماد شهادة إجادة اللغة العربية من جامعة القاهرة، وأن تكون هذه الشهادة عالمية.