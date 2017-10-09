صورة تذكارية للرئيس السيسي مع المحاربين القدماء
صورة تذكارية للرئيس السيسي مع المحاربين القدماء
11:45 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017
الرئيس السيسي
القاهرة- أ ش أ:
التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي صورة تذكارية مع المحاربين القدماء، وذلك خلال افتتاح مركز المؤتمرات الدولي الجديد بمدينة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
وضمت الصورة التذكارية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الدفاع والانتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي، والفريق محمود حجازى رئيس الأركان.
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