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صورة تذكارية للرئيس السيسي مع المحاربين القدماء

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مصراوي Masrawy

صورة تذكارية للرئيس مع المحاربين القدماء

11:45 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

صورة تذكارية للرئيس السيسي مع المحاربين القدماء

الرئيس السيسي

القاهرة- أ ش أ:

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي صورة تذكارية مع المحاربين القدماء، وذلك خلال افتتاح مركز المؤتمرات الدولي الجديد بمدينة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وضمت الصورة التذكارية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الدفاع والانتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي، والفريق محمود حجازى رئيس الأركان.​

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مصراوي Masrawy

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