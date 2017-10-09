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وزير الإسكان والسفير الفرنسي بالقاهرة يبحثان فرص الاستثمار بالمدن الجديدة

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مصراوي Masrawy

وزير الإسكان والسفير الفرنسي بالقاهرة يبحثان فرص الاستثمار بالمدن الجديدة

11:44 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

وزير الإسكان والسفير الفرنسي بالقاهرة يبحثان فرص الاستثمار بالمدن الجديدة

القاهرة - مصراوي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ستيفان روماتين، سفير فرنسا بالقاهرة، لبحث أطر التعاون المشترك، وكذا فرص الاستثمار بالمدن الجديدة.

وقال "مدبولي" في بيان له اليوم الإثنين، إن عرض السفير الفرنسي تنظيم زيارة وفد من المكاتب الاستشارية، والمستثمرين الفرنسيين، قريبًا لمصر، للاطلاع علي الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، خاصة في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها حالياً.

 ورحب وزير الإسكان بالزيارة، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد زيادة في عدد الاستثمارات الداخلية والخارجية بمختلف المشروعات، لافتًا إلى أن مصر طرحت تيسيرات عديدة لجميع المستثمرين من الداخل والخارج، لدفع عجلة الاستثمارات فى مختلف القطاعات.

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