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مهلة لحاجزي الأراضي المميزة بغرب قنا ومدينة ناصر لاستكمال سداد باقي الـ25%

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مصراوي Masrawy

مهلة لحاجزي الأراضي المميزة بغرب قنا ومدينة ناصر لاستكمال سداد باقي الـ25%

11:43 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

مهلة لحاجزي الأراضي المميزة بغرب قنا ومدينة ناصر لاستكمال سداد باقي الـ25%

مصطفى مدبولي وزير الإسكان

القاهرة - مصراوي:

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قررت منح مهلة لحاجزي قطع الأراضي السكنية المميزة بمدينة غرب قنا، ومدينة ناصر "غرب أسيوط"، لاستكمال سداد باقي قيمة 25% بالإضافة إلي (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء) من إجمالي قيمة الأرض، التى حصلوا عليها بالقرعة، وذلك حتى 30/11/2017.

وأوضح المهندس المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن الهيئة سبق أن طرحت 500 قطعة أرض سكنية مميزة بالمدينتين بواقع 250 قطعة بمدينة غرب قنا، و250 قطعة بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، بمساحات تتراوح بين 500 و700 م2، لإقامة فيلات وعمارات سكنية.

وأشار "السباعي" في بيان له اليوم الاثنين، إلى أنه تم تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح ، باستيعاب جميع حاجزى الأراضى السكنية المميزة، التى طرحتها الوزارة، بالمدينتين، فكل من تقدم للحجز، ودفع المقدم، حصل على قطعة أرض، وتم إجراء القرعة لتحديد موقع القطعة التى سيحصل عليها الحاجز فقط، وتلقت الهيئة طلبات من الحاجزين بمنح مهلة لسداد الـ25% بالإضافة إلي (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء) من إجمالي قيمة الأرض، وتمت الموافقة على طلباتهم. ​

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مصراوي Masrawy

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