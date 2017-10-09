فوز باحثتين مصريتين بجائزة "لوريال - يونسكو" من أجل المرأة

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

كرم برنامج "لوريال- يونسكو من أجل المرأة"، في العلم لزمالة المشرق العربي ومصر الباحثتين المصريتين، الدكتورة منة الله الصيرفي، والدكتورة بسمة مصطفى، لانجازاتهما في البحوث العلمية، ضمن 7 باحثات تم اختيارهن من لبنان وسوريا ومصر والأردن والعراق لعام 2017، من بين 90 باحثة تقدمن للجائزة، وكانت أعلى نسبة منهن في مصر ثم لبنان ثم الأردن.

وسلّم وزير الدولة لشئون المرأة "جان أوجسبيان" ووزيرة الدولة للتنمية الإدارية، الدكتورة عناية عزالدين بتسليم الفائزات جائزة التميز العلمي للبرنامج الذي بدأته مؤسسة "لوريال" مع منظمة "اليونسكو" منذ عام 1998 بالشراكة مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، لإبراز انجازات العالمات المتميزات ودعمهن في المراحل الأولى من مسيرتهن العلمية.

يشار إلى أن الدكتورة منة الصيرفي، باحثة في معمل الدكتور شريف الخميسي، في مركز أبحاث علوم الجينوم بجامعة زويل، وحصلت على درجتي الماجستير والدكتوراة من جامعة هايدلبرج بألمانيا، وتهدف أبحاثها إلى اكتشاف جينات وبروتينات جديدة تسهم في إصلاح تلف الحمض النووي والكشف عن الطفرات المسببة للأمراض، ما يساعد في علاجها.

وتدرس بسمة مصطفى حاليًا للحصول على درجة الدكتوراة في مجال علوم الكمبيوتر بجامعتي القاهرة ومونبيلييه بفرنسا، وسوف يقوم البرنامج بتمويل المشروعين الذين يعملان بهما حاليًا.