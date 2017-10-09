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خاص| شاهد.. ميمي الشربيني يعلق على هدف محمد صلاح.. كبير المعلقين يبكي

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مصراوي Masrawy

خاص| شاهد.. ميمي الشربيني باكيًا: عملها صلاح.. راحت عليك يا مجدي عبد الغني

11:42 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

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الدقهلية - رامي القناوي:

"عملها محمد صلاح وفرح الملايين... الله عليك ولد".. هكذا عبّر المعلق الرياضي الكبير الكابتن ميمي الشربيني، باكيًا من فرحته لتأهل منتخب لكأس العلم بروسيا 2018.

" مصراوي" انتقل إلى مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، للقاء الكابتن ميمي الشربيني ومتابعة 90 دقيقة أشغال كروية شاقة، كما وصفها كبير المعلقين.

الشربيني الذي فضّل متابعة المباراة داخل شقة صغيرة يمتلكها بمنطقة العاشر بمدينة جمصة بصحبة صديق عمره نبيل ثابت، ظل طوال المباراة متابعًا منصتًا حابسًا لأنفاسه، حتى انتهت المباراة وعلق حينها قائلاً: "راحت عليك يا مجدي يا عبد الغني".

يقول الكابتن ميمي الشربيني، إن الشعب المصري محب للكرة ويتمنى مشاهدة في ، وفرحة أمس ليس لها مثيل بعد فترة طويلة ابتعدنا خلالها عن المونديال.

وأضاف في حديثه لـ"مصراوي" عقب المباراة، أن كرة القدم أصبحت مادة دسمة لإسعاد الملايين، وعندها ينسى الجميع مشكلاته الاقتصادية والاجتماعية.

وتمنى المعلق الشهير، التوفيق للمنتخب المصري في رحلته لكأس العالم قائلا: "أخيرًا كسرنا عقدة مجدي عبد الغني بعد فترة طويلة" مشيرًا إلى أن الكرة الأفريقية تطورت بشكل كبير في الوقت الحالي، داعيًا الجهاز الفني للمنتخب إلى الاستعداد بشكل جدي قبل معمعة المونديال".

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مصراوي Masrawy

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