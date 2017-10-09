مصرع طالبة سقطت من شرفة منزلها في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقيت طالبة مصرعها، اليوم الإثنين، إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الخامس، بدمنهور، بمحافظة البحيرة.

وورد لمركز شرطة دمنهور، من المستشفى العام بوصول "م. ا. ص" 17 عامًا، طالبة ومقيمة مساكن مجمع المواقف، دائرة المركز، جثة هامدة، للسقوط من أعلى.

ورد تقرير المستشفى يفيد بإصابتها بكسور وجروح متفرقة بالجسم ونزيف بالأذن اليسرى.

بسؤال والدها "ا. ص. ا" 44 عامًا، سائق ومقيم بذات العنوان، وقرر أنه أثناء قيام نجلته المتوفاة بجمع الغسيل من شرفة المسكن بالطابق الخامس علوي، اختل توازنها وسقطت أرضًا وحدثت إصابتها التي أودت بحياتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.