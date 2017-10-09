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مقتل 5 أشخاص فى هجوم مسلح بجنوب غرب باكستان

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مصراوي Masrawy

مقتل 5 أشخاص فى هجوم مسلح بجنوب غرب باكستان

11:41 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

مقتل 5 أشخاص فى هجوم مسلح بجنوب غرب باكستان

إسلام آباد - (أ ش أ):

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل 5 أشخاص فى كمين نصبه مسلحون واستهدف سيارة تقل عددا من أفراد قبيلة (هزارا) الشيعية فى مدينة كويتا جنوب غربى البلاد.

ونقلت قناة (جيو) الباكستانية اليوم الاثنين، عن رئيس الشرطة المحلية هدايت الله قوله "إن اثنين من المارة أصيبا أيضا فى الهجوم الذى لم تعلن بعد أية جهة مسئوليتها عنه".

وأشار مسؤولون فى الشرطة إلي أن المسلحين تمكنوا من الفرار عقب تنفيذ الهجوم، الذى يبدو أنه يندرج ضمن عمليات القتل المستهدف.

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