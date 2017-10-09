«بنطلون سوزان» والراقص بساق واحدة.. 6 لقطات أثارت الجدل من مباراة المنتخب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

فرحة عارمة غمرت الشوارع مساء أمس الأحد، عقب فوز المنتخب المصري على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف واحد، سجلهما اللاعب محمد صلاح، وذلك على أرض استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث تأهل المنتخب بعد الفوز رسميا إلى كأس العالم.

ولكن كعادة هذه المناسبات، دائمًا ما يوجد عدد من اللقطات التي لفتت انتباه الكثيرين، ونستعرض أبرزها فيما يلي..

1- بكاء مشجع

عقب إحراز منتخب الكونغو هدف التعادل، رصدت الكاميرات دموع شاب يبكي حزنًا على تعادل الفريقين، وهو ما أثار تعجب الكثيرين للتأثر الواضح على الشاب، والذي وعده الخبير السياحي "أشرف شيحة" برحلة عمرة هدية مع المنتخب المصري، وذلك وفقًا لما ذكره الإعلامي "عمرو أديب" ببرنامجه "كل يوم" عبر فضائية "ON E".



2- نجلا مبارك

حرص جمال وعلاء مبارك، نجلا الرئيس السابق "حسني مبارك"، على حضور مباراة تأهل مصر لكأس العالم، والتقطا عددا من الصور التذكارية مع المشجعين، تداولها بعض الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

3- الرقص بساق واحدة

مشهد إنساني لا يتكرر كثيرًا لاحظه الكثيرون في مباراة أمس، فعقب فوز المنتخب رصدت الكاميرات شابا بساق واحدة لم تمنعه إعاقته من الفرح والرقص وتشجيع اللاعبين.

شاهد أيضا

4- يوسف الشريف وزوجته

في لقطة رومانسية رائعة، نشرت السيناريست ومصممة الأزياء "إنجي علاء"، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، صورة لها مع زوجها الفنان "يوسف الشريف" من استاد برج العرب، حيث ظهرت فرحتهما بعد فوز مصر على الكونغو وتبادلا الأحضان.

5- سما المصري

مفاجأة غير متوقعة فجرتها الفنانة "سما المصري" أمس، فعقب فوز المنتخب بالمباراة فوجئت بعدد من معجبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطالبونها بالوفاء بوعدها بالنزول إلى جامعة الدول العربية بـ"البكيني"، وهو الوعد الذي نشرته إحدى الصفحات التي تحمل اسمها عبر السوشيال ميديا، ولكن "سما المصري" علّقت على تلك الشائعة بأنها لم توف بذلك من الأساس وأن الصفحة التي نشرت ذلك مزيفة، مؤكدة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، أنها كانت تشاهد المباراة في استاد برج العرب.

6- سوزان نجم الدين

نشر كثير من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لاحتفالات الفنانين في مهرجان الإسكندرية السينمائي بفوز المنتخب، ولكن أثارت الفنانة "سوزان نجم الدين" جدلًا واسعًا عقب ظهورها ببنطلون ممزق اعتبره الكثيرون غير لائق وعرضها لهجوم واسع عبر السوشيال ميديا.