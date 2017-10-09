عمال الإنقاذ يبحثون تحت الماء عن سفينة شحن مفقودة وأفراد طاقمها قرب تايوان

تايبيه - (د ب أ):

أعلن عمال الإنقاذ اليوم الإثنين عن الاستعداد لبدء عمليات البحث تحت الماء عن سفينة شحن مفقودة منذ الأسبوع الماضي، وطاقمها المكون من ستة أفراد، وأبلغوا أسر المفقودين بعدم التوصل إلى مؤشرات على وجودهم.

وأفادت إدارة خفر السواحل، بأن سفينة الشحن، "هسين فا اره"، كانت يوم الجمعة الماضي في طريقها من ميناء تايبيه الواقع شمالي تايوان، إلى منطقة ماتسو، الواقعة بالقرب من إقليم فوجيان شرقي الصين، إلا أن أفراد طاقمها قرروا العودة إلى تايبيه، بعد أن واجهوا رياحا قوية وأمواجا عالية.

إلا أن ثمة تقارير أفادت بحدوث عطل في محرك السفينة، ما أدى إلى تعذر وصولها إلى تايبيه. وفي آخر اتصال بها، كانت السفينة على بعد نحو 14 ميلا بحريا عن ميناء تايبيه. ويشار إلى أن عمليات البحث جارية منذ يوم الجمعة الماضي.

وأثناء الاجتماع مع أفراد أسر المفقودين، أشار المسؤولون إلى أن الامواج مازالت قوية، اليوم الاثنين.

من ناحية أخرى، قال يه هسي-تشونج، رئيس فريق البحث الذي تقوده المديرية العامة للدوريات البحرية، في حديث عبر الهاتف لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ): "لم نعثر حتى الان على أي إشارة على وجود سفينة الشحن المفقودة".

وأضاف أن عمال الانقاذ لم يروا أي حطام أو وقود متسرب في المياه.