حملة أمنية مشتركة بين ألمانيا وإيطاليا لتفكيك عصابة للسطو على بنوك

روما/نويفيد - (د ب أ):

تمكنت الشرطة الإيطالية بمساعدة السلطات الأمنية في ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السطو على البنوك وشاحنات نقل الأموال.

وقال متحدث باسم الشرطة الإيطالية اليوم الاثنين إنه تم القبض على مشتبه به في ألمانيا، مضيفا أن العملية الأمنية المسماة بـ"اليوم الأخير" لا تزال سارية.

وأكد المدعي العام في مدينة كوبلنتس الألمانية، رولف فيسن، الحملة الأمنية واعتقال مشتبه به ليلة الأحد/الاثنين في منطقة نويفيد الألمانية. وصادرت السلطات الألمانية خلال الحملة أجهزة إلكترونية، من بينها هواتف جوالة.

وبحسب بيانات الشرطة الإيطالية، شملت الحملة مقاطعات ساليرنو وفوجيا ونيبال وفيرونا.

وجاء في بيان أن الشرطة كشفت خلال هذه الحملة جرائم من العيار الثقيل كما حالت دون وقوع جرائم أخرى.