"شيماء" تخلع "سلطان": متصور سيلفي مع لبنانية

كتبت- فاطمة عادل:

لم تسع الفرحة قلب "شيماء"، عندما دخل عليها زوجها "سلطان"، المنزل فجأة بعد 9 أشهر من الغياب في عمله في شرم الشيخ، إلا أن أجازته القصيرة سرعان ما انتهت بصدمة عمرها عندما رأت صورة له التقطها بطريقة "السيلفي" وهو يتزوج من فتاة لبنانية، ما دفعها لرفع دعوى خلع أمام محاكم الأسرة بزنانيري.

تتذكر "شيماء" (34سنة) حياتها الزوجية مع "سلطان" (39سنة)، والتي استمرت 8 سنوات أنجبت خلالها ولد وبنت (2و3 سنوات)، قائلة: كانت حياتنا سعيدة لم ينغصها سوى غلق الكافتيريا التي يعمل بها زوجي، وبقى في المنزل بلا عمل لفترة طويلة، حتى شاهدنا في التليفزيون إعلانا عن شركة توظيف توفر عمل في أحد فنادق شرم الشيخ، فتشاورنا في الأمر وشجعته على السفر.

وتابعت: زوجي ظل في شرم الشيخ 9 أشهر، وفي يوم "حبيبي رجع بالسلامة" فجأة، فملأت الفرحة المنزل، ولاحظت التغير على مظهره، فكانت ملابسه أفضل ومعه موبايل جديد، كما أحضر هدايا لطفلينا، فشعر قلبي بالسعادة لكنها لم تدم.

واستدركت: بعد أيام من عودته، رأيته يتحدث في الموبايل أمام المنزل ويعتذر بشدة عن تأخره في العودة لشخص ما كان واضحا من كلامه أنها سيدة، وقال لها إنه سيأتي في أقرب فرصة، وعندما سألته رد قائلا: "دا صاحب الفنادق بيسأل، هرجع امتا عشان الشغل".

"انزعجت بشدة لكذبه علي".. قالتها الزوجة، مضيفة: كنت متأكدة أنها فتاة، لكني لم أظهر له شكوكي وعندما ذهب للنوم فتحت الموبايل، وصدمت لما "شوفت جوزي متصور مع سيدات كثير، ولقيت صورة سيلفي له مع فتاة لبنانية وهما بيكتبوا الكتاب".

لم تتحمل "شيماء" كثيرا، وما أن استيقظ زوجها حتى واجهته بما رأته، إلا أنه أنكر تماما فكرة الزواج من لبنانية، تقول الزوجة: تكلم بأسلوب غير لائق، وعندما ضغطت عليه رد قائلا: "دا شغل ودي مصلحة لازم أعمله".

تركت شيماء بيت الزوجية، فيما سافر زوجها إلى شرم الشيخ وانقطعت أخباره عنها، فرفعت دعوي خلع أمام محكمة زنانيري تحمل رقم 1140لسنة 2017، ولا تزال منظورة للآن.