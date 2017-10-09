البرلمان يحسم انتخابات جولة الإعادة في 3 لجان نوعية خلال ساعات

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يشهد مجلس النواب، برئاسة على عبد العال، اليوم الإثنين، إجراء جولة إعادة انتخابات 3 لجان نوعية، هي «الدفاع والأمن القومي، والطاقة والبيئة، والشئون الأفريقية».

وتجري جولة الإعادة على مقاعد الوكيلين في لجنتي الدفاع والأمن القومي والشئون الأفريقية، بينما تشهد لجنة الطاقة والبيئة، الإعادة على مقعدي الرئيس وأمين السر.

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كان مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، في أخر جلساته الأسبوع الماضي، وافق على قبول الطعن على انتخابات 3 لجان نوعية، لعدم الحصول على الأغلبية المطلقة وفقا للائحة الداخلية للمجلس.

كما حفظ المجلس 4 طعون أخرى في لجان الاتصالات على منصب الرئيس، والإسكان على منصب الوكيل، والشئون الدستورية والتشريعية، على جميع المناصب، والاقتراحات والشكاوى دون تحديد أي منصب.