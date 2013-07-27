الحلقة (17) من "العراف": القبض على عادل إمام

كتب : فاطمة النشابي منذ 43 دقيقة

يقوم عادل إمام، بإهداء ابنته "قمر" شقة للعيش فيها كدية لزفافها على الصحفي لطفي، وذلك في بداية أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل "العراف"، الذي يرفض في البداية قبول هذه الشقة ولكن بعد إصرار قمر يقبل بالأمر.

يذهب عرفة زوج والدة قمر إلى الشرطة للإبلاغ عن عادل إمام بحجة أنه يريد أن يحمي زوجته من تهمة التستّر على مجرم هارب.

يحضر حفل الزفاف أشقاء قمر كلاً من "سيّد ومحمود والشيخ عبدالله"، ويُحيي الحفل الفنان محمد حماقي، ومن ثم يحضر اللواء سامح سيف الدين للقبض على عادل إمام لكنه يسمح له بأن يكمل حفل الزفاف بعدها يذهب معه إلى المديرية لبدء التحقيق معه وتوجه له تهم انتحال مجموعة من الشخصيات.