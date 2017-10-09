بالصور- مذيعة تصاب بآلام الولادة على الهواء مباشرة.. وهذا رد فعلها

كتب - هشام عواض:

تعرضت مذيعة تلفزيونية لواقعة غريبة، وهي إصابتها بآلام المخاض أثناء تقدمها النشرة الإخبارية على الهواء مباشرة.

وبحسب موقع مجلة "بيبول"، فأن مقدمة النشرة الإخبارية " ناتالي باسكواريلا" كانت حامل وهي تقدم نشرة الآخبار، واستطاعت بصعوبة غير عادية أن تخفي شعورها بآلام المخاص الرهيبة، حتى تنهي من النشرة.

وظهرت في مقطع فيديو للفقرة، والمذيعة جالسة بجوار زملائها الثلاثة وهي مرتدية فستان أسود اللون وبه لون أصفر.

ولم ينتبه زملائها لآلامها، ولا المشاهدون، وبعد أن انتهت من تقديم النشرة على قناة NBC News 4 دخلت في نوبة ضحك بصوت عال، أخبرتهم أنها على وشك الولادة، ومن ثم نقلت إلى المستشفى لتخضع للولادة.

وأنجبت "باسكواريلا" مولودًا ذكرًا، قبل الموعد المحدد لها طبيًا، فقد نشرت قبل أسبوع صورة لها تظهر حملها، وعلقت عليها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، قائلة أن "موعد الولادة بعد شهر من ذلك الحين".