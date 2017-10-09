السيسي يكرم "المنسي" وصاحب شفرة حرب أكتوبر خلال الندوة التثقيفية

كتب- مصطفى المنشاوي:

يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم خلال الندوة التثقفية والتي ستنعقد بعد قليل، زوجة وابنة العقيد أحمد المنسي شهيد سيناء، وسيتم نشر تسجيل صوتي للشهيد يتحدث فيه عن الشهادة.

كما سيتم إلقاء عدد من الكلمات لأبطال نصر أكتوبر 1973 والذين شاركوا فيه، كما يكرم ولأول مرة أحمد إدريس صاحب شفرة حرب أكتوبر.

وتشمل الندوة، فيلما عن "القاعة وأرض المعارض" ومراحل بنائها، ثم فيلما آخر بعنوان "الشعب هو البطل" يوضح فيه دور الشعب المصري ومساندته للقوات المسلحة على مر الوقت والمساهمة في بناء الدولة الوطنية الحديث.

كما يتم إلقاء محاضرة عن الدور العربي في نصر السادس من أكتوبر والحديث عن اللحظات الأخيرة قبل نصر السادس من أكتوبر.

جاء ذلك بحضور وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة التضامن الإجتماعي غادة والي، واللواء محسن عبدالنبي مدير إدارة الشئون المعنوية، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.​