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وزيرة التضامن: مشكلة معارض الأسر المنتجة في التسويق.. والرئيس: سندعمكم بكل قوة

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مصراوي Masrawy

وزيرة التضامن: مشكلة معارض الأسر المنتجة في التسويق.. والرئيس: سندعمكم بكل قوة

11:11 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

وزيرة التضامن: مشكلة معارض الأسر المنتجة في التسويق.. والرئيس: سندعمكم بكل قوة

كتب- مصطفى المنشاوي:

استمع الرئيس عبدالفتاح ، لشرح عن معرض الأسر المنتجة من وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، والتي أعلنت أن المعرض يضم 5 معارض صغيرة، من سجاد حرير، ويتم الحصول على الصدف من خان الخليلي والخزف من امبابة وتقوم به مهندسة شابة، حيث يتم إقامة معارض لهم كل شهر في محافظة من المحافظات، ويقبل عليه الأجانب والسائحون.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، إلى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة لافتتاح مركز المؤتمرات والمعارض الدولية.

وأكدت "والي"، أن التسويق هو المشكلة الرئيسية التي تواجههم في تسويق تلك المنتجات، ليعلق الرئيس السيسي قائلا: "لو عايزة حاجة نعملهالك إحنا تحت أمرك، إحنا جايين نساعد، وسندعمكم بكل ما أوتينا من قوة".

جاء ذلك بحضور وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، واللواء محسن عبدالنبي مدير إدارة الشئون المعنوية، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

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