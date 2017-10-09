كامل الوزير للسيسي: الهيئة الهندسية تقوم بتنفيذ 442 جامعة ومدرسة ومعهد على مستوى الجمهورية

كتب- مصطفى المنشاوي:

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، لشرح من اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول المشروعات التنموية التى تقوم الهيئة بتنفذ من بينها إنشاء 442 جامعة ومدرسة ومعهد أزهرى على مستوى الجمهورية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، إلى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة لافتتاح مركز المؤتمرات والمعارض الدولية.

وقال اللواء الوزير، إن الهيئة تنفذ تطوير 10 مطارات مدنية وعسكرية على مستوى الجمهورية، كما يتم تنفيذ 101 مشروع فى مجال محطات رفع وتحلية المياه.

وأضاف كامل الوزير أن الهيئة الهندسية تنفذ 442 جامعة ومدرسة ومعهد أزهرى على مستوى الجمهورية، كما تم رفع كفاءة وترميم 59 دار عبادة بينها كنيسة مار جرجس والكنيسة البطرسية والإنجيلية.

جاء ذلك بحضور وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة التضامن الإجتماعي غادة والي، واللواء محسن عبدالنبي مدير إدارة الشئون المعنوية، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.​