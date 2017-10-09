أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح -
القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط -
بالصور - انطلاق الحملة القومية للكشف عن فيروس "سي" بجامعة بنها -
التحقيق مع أمين شرطة و3 معلمين في اعتداءات متبادلة داخل مدرسة بببني سويف -
رئيس الوزراء يستعرض المخطط الاستراتيجي لمحافظة الأقصر حتى عام 2030 -
"التعليم" ترد على الشكاوى: قبول التلاميذ بدمنهور وإصلاح ماسورة أسيوط -
"قُبلة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عرض 6 موظفين على الطب الشرعي في واقعة تزوير استلام شقة بالأسمرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

المتحدث العسكري: القضاء على مهرب هيروين بحوزته 75 كيلو

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المتحدث العسكري: القضاء على مهرب هيروين بحوزته 75 كيلو

11:00 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

  • عرض 4 صورة

    a2044e2a9d.jpg

  • عرض 4 صورة

    a4d3d26979.jpg

  • عرض 4 صورة

    dc2f2b6c6d.jpg

  • عرض 4 صورة

    f4decd5231.jpg

إعادة الألبوم

​بالصور- رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب في مشاهدة مباراة المنتخب

الألبوم التالى

​بالصور- رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب في مشاهدة مباراة

كتب- مصطفى المنشاوي:

تمكنت إحدى دوريات قوات حرس الحدود على الاتجاه الإستراتيجى الجنوبى، من القضاء على أحد كبار مهربى المواد المخدرة نتيجة لتبادل إطلاق النار.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، بحسب بيان له، إن القوات قامت بتفتيش العربة خاصة بتاجر المخدرات حيث تم ضبط 75 كجم من مادة الهيروين المخدرة وبندقية قناصة وبعض الأعيرة النارية والهواتف المحمولة وأجهزة تحديد المسار.

وتواصل قوات حرس الحدود جهودها فى القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المتحدث العسكري: تدمير سيارتين مسلحتين لعناصر إرهابية بشمال سيناء

    أخبار

  • المتحدث العسكري: القبض على تكفيري شديد الخطورة بوسط سيناء- صور

    أخبار

  • المتحدث العسكري: ضبط 3 تكفيريين شديدي الخطورة بوسط سيناء

    أخبار

  • القوات الجوية تُدمر 10 سيارات محملة بأسلحة حاولت اختراق الحدود الغربية

    أخبار

إعلان

16312fde75.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

8 الصبح - مدرب المنتخب الأوليمبي صداع في رأس اتحاد الكرة

8 الصبح - مدرب المنتخب الأوليمبي صداع في رأس اتحاد الكرة

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم