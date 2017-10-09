المتحدث العسكري: القضاء على مهرب هيروين بحوزته 75 كيلو
المتحدث العسكري: القضاء على مهرب هيروين بحوزته 75 كيلو
11:00 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017
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كتب- مصطفى المنشاوي:
تمكنت إحدى دوريات قوات حرس الحدود على الاتجاه الإستراتيجى الجنوبى، من القضاء على أحد كبار مهربى المواد المخدرة نتيجة لتبادل إطلاق النار.
وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، بحسب بيان له، إن القوات قامت بتفتيش العربة خاصة بتاجر المخدرات حيث تم ضبط 75 كجم من مادة الهيروين المخدرة وبندقية قناصة وبعض الأعيرة النارية والهواتف المحمولة وأجهزة تحديد المسار.
وتواصل قوات حرس الحدود جهودها فى القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية .
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