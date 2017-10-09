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السيسي لقدماء المحاربين: "احنا تحت أمركم"

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مصراوي Masrawy

لقدماء المحاربين: "احنا تحت أمركم"

10:58 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

كتبت- مادي غيث:

قال أحد قدماء المحاربين للسيسي، "ربنا يخليك للبلد"، فرد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي: "ربنا يخليكم ويبارك فيكم، إحنا تحت أمركم"، وذلك أثناء تفقده المعض الفني لجمعية المحاربين القدماء بمركز المؤتمرات الجديدة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة لافتتاح مركز المؤتمرات والمعارض الدولية قبل قليل.

أقيم مركز المؤتمرات بجوار مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة ويتضمن على عدد كبير من القاعات متعددة الأغراض والتى صممت وفق احدث التصميمات فى العالم وساحات العرض المكشوف المزودة بأحدث وسائل الإعلان والإضاءة. يضم المركز قاعة رئيسية تبلغ سعتها قرابة ١٦٧٠ فردا إضافة إلى قاعة سينما 3D ومعرضًا لجمعية المحاربين القدماء.

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مصراوي Masrawy

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