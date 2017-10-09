مصر والنرويج صاحبتا الرقم القياسي في أطول فترة غياب عن المونديال

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حجز المنتخب الوطني مقعده في مونديال روسيا 2018، وذلك عقب الفوز على الكونغو أمس بهدفين مقابل هدف، بتوقيع نجم ليفربول محمد صلاح.

ويشارك المنتخب الوطني بالتالي للمرة الثالثة في تاريخ كأس العالم بعد المشاركة في نسختي إيطاليا عامي 1934 و1990، ويعود الفراعنة للمشاركة في المونديال بعد غياب 28 عامًا.

وبعد التأهل رسميًا، هل مصر صاحبة أطول فترة زمنية بين التأهل لنسختين في المونديال؟

وستكون الإجابة على ذلك السؤال بأن هناك منتخبا آخر يتقاسم مع مصر نفس الرقم، ونستعرض ذلك في السطور التالية:

- أستراليا

تأهلت أستراليا للمرة الأولى للمونديال عام 1974 في ألمانيا الغربية وودعت حينها البطولة من الدور الأول، ومن ثم عادت وشاركت من جديد بعد 32 سنة في مونديال ألمانيا 2006 وخرجت حينها من دور الـ16.

- بوليفيا

شاركت بوليفيا للمرة الثانية في تاريخها في المونديال في نسخة البرازيل عام 1950 وودعت حينها من الدور الأول ومن ثم عادت وشاركت للمرة الثالثة والأخيرة في تاريخها في نسخة إيطاليا 1990 بعد 40 سنة وودعت أيضًا من الدور الأول.

- كولومبيا

شاركت كولومبيا للمرة الأولى في تاريخها في المونديال في نسخة تشيلي عام 1962 وخرجت من البطولة من الدور الأول ومن ثم عادت للمشاركة للمرة الثانية في المونديال في نسخة إيطاليا 1990 أي بعد 28 عامًا مثل مصر وودعت حينها البطولة من الدور الثاني.

- مصر

لا يعد غياب مصر الحالي عن المونديال لمدة 28 عامًا هو الأطول في تاريخها، حيث شارك الفراعنة للمرة الأولى في المونديال عام 1934 في إيطاليا وودعت من الدور الأول قبل أن تشارك في مونديال إيطاليا للمرة الثانية في تاريخها عام 1990 أي بعد 56 سنة وخرجت أيضًا من الدور الأول.

- هندوراس

شاركت الهندوراس للمرة الأولى في تاريخها في المونديال في نسخة إسبانيا عام 1982 وودعت من الدور الأول ومن ثم شاركت للمرة الثانية في نسخة جنوب إفريقيا 2010 بعد غياب 28 عامًا.

- هولندا

تأهلت هولندا للمرة الثانية في تاريخها للمونديال في نسخة فرنسا 1938 وودعت حينها من الدور الأول قبل أن تعود للمشاركة من جديد في المونديال في نسخة ألمانيا عام 1974 أي بعد غياب 36 سنة ووصل الطواحين حينها إلى المباراة النهائية.

- نيوزيلندا

شاركت نيوزيلندا للمرة الأولى في المونديال في نسخة إسبانيا عام 1982 وودعت حينها من الدور الأول لتعود للمشاركة من جديد للمرة الثانية والأخيرة في نسخة جنوب إفريقيا عام 2010 بعد غياب 28 عامًا.

- كوريا الشمالية

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تأهلت كوريا الشمالية للمرة الأولى في تاريخها للمونديال في نسخة إنجلترا عام 1966 وودعت المسابقة من ربع النهائي قبل أن تشارك للمرة الثانية والأخيرة في تاريخها في المونديال في نسخة جنوب إفريقيا 2010 أي بعد غياب 44 سنة وودعت حينها من الدور الأول.

- النرويج

تأهلت النرويج للمرة الأولى للمونديال في نسخة فرنسا 1938 وودعت حينها من الدور الأول قبل أن تعود للمشاركة من جديدة للمرة الثانية في نسخة الولايات المتحدة 1994 أي بعد غياب 56 سنة وخرجت أيضًا من الدور الأول.

- باراجواي

تأهلت باراجواي للمرة الثالثة في تاريخها للمونديال في نسخة السويد عام 1958 وودعت حينها من الدور الأول قبل أن تشارك للمرة الرابعة في نسخة المكسيك 1986 أي بعد غياب 28 سنة وودعت أيضًا من الدور الأول.

- بيرو

شاركت بيرو في النسخة الأولى من المونديال عام 1930 في أوروجواي وخرجت من الدور الأول قبل أن تشارك مجددًا في نسخة المكسيك 1970 بعد غياب 40 سنة وودعت البطولة من ربع النهائي.

- بولندا

تأهلت بولندا للمرة الأولى في تاريخها للمونديال في نسخة فرنسا 1938 وودعت من الدور الأول قبل أن تعود للمشاركة من جديد في نسخة ألمانيا عام 1974 بعد غياب 36 سنة.

- رومانيا

شاركت رومانيا في المونديال للمرة الثالثة في تاريخها في نسخة فرنسا 1938 وودعت البطولة من الدور الأول لتعود للمشاركة من جديد في نسخة المكسيك 1970 بعد غياب 32 سنة وودعت أيضًا من الدور الأول.

- كوريا الجنوبية

شاركت كوريا الجنوبية للمرة الأولى في المونديال في نسخة سويسرا عام 1954 وودعت البطولة حينها من الدور الأول قبل أن تعود للمشاركة من جديد في نسخة المكسيك 1986 بعد غياب 32 سنة وودعت من الدور الأول أيضًا.

- سويسرا

شاركت سويسرا للمرة السادسة في تاريخها في المونديال في نسخة إنجلترا عام 1966 قبل أن تغيب وتعود للمشاركة من جديد للمرة السابعة في نسخة الولايات المتحدة عام 1994 بعد غياب 28 سنة وودعت من الدور الثاني.

- تركيا

شاركت تركيا للمرة الأولى في المونديال في نسخة سويسرا عام 1954 وودعت حينها من الدور الأول قبل أن تشارك للمرة الثانية والأخيرة في نسخة كوريا الجنوبية واليابان عام 2002 بعد غياب 48 سنة واحتلت حينها المركز الثالث في البطولة.

- الولايات المتحدة

تأهلت الولايات المتحدة للمرة الثالثة للمونديال في نسخة البرازيل عام 1950 وودعت من الدور الأول قبل أن تعود للمشاركة من جديد في نسخة إيطاليا 1990 بعد غياب 40 سنة وودعت من الدور الثاني حينها.