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«القوى العاملة» تحذر المصريين من تأشيرات السياحة غير القانونية

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«القوى العاملة» تحذر المصريين من تأشيرات السياحة غير القانونية «القوى العاملة» تحذر المصريين من تأشيرات السياحة غير القانونية

التحرير

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حذر وزير القوى العاملة محمد سعفان، المواطنين المصريين من السفر بتأشيرة سياحية بغرض البحث عن عمل، وذلك بعد أن تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة دخولهم بأعداد كبيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بتأشيرة زيارة سياحية بغرض البحث عن عمل.

وتلقى الوزير تقريرًا عاجلًا اليوم من ياسر عيد المستشار العمالي بأبو ظبي، أشار فيه إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة تزايُد ظاهرة دخول المواطنين المصريين بأعداد كبيرة إلى الدولة بتأشيرة زيارة أو سياحة بغرض البحث عن عمل، وقام مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالإمارات برصد هذه الظاهرة من خلال استغاثة المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن البعض يتوهم أنه بحصوله على تأشيرة سياحة قد حصل على عمل داخل الدولة، ولكن الحقيقة أن فرص العمل ليست مضمونة، حيث المنافسة مع جنسيات مختلفة وتستلزم مهارات متعددة ومتميزة ، فضلا عن أنه نظرا لعدم اتخاذ الطرق الشرعية للسفر فإن المواطن المصري يتعرض للنصب بطرق عديدة.

وأوضح أنه في حالة حصول المواطن علي عمل ومباشرته قبل تعديل وضعه بالمخالفة للقانون يؤدي ذلك إلى التعرض للغرامة والترحيل مع الحرمان من دخول الدولة نهائيا في حال ما تم القبض عليه، وفي حالة التعاقد خلال فترة تأشيرة السياحة يدفع المواطن 550 درهمًا مع عدم المغادرة.

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وشدد التقرير على أن تكاليف التأشيرة السياحية والسفر والإقامة والمعيشة والانتقالات تقارب 50 ألف جنيه مصري طوال الثلاثة أشهر، ولا يحق للزوار والسياح العمل في الدولة، ويعتبر ذلك أمرًا غير قانوني ويتعرض المخالف لعقوبات قد تشمل الغرامة والترحيل، وتحتسب غرامة وقدرها 100 درهم يوميا في حال انتهاء التأشيرة.

 

 

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التحرير

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