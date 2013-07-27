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الحلقة (17) من "محال": "ميس" توافق على الزواج من "سالم" مقابل أن تكون العصمة بيدها

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الحلقة (17) من "محال": "ميس" توافق على الزواج من "سالم" مقابل أن تكون العصمة بيدها الحلقة (17) من "محال": "ميس" توافق على الزواج من "سالم" مقابل أن تكون العصمة بيدها

كتب : روان مسعد منذ 40 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل "محال" الخليجي، رفض ميس لحامد زميلها في العمل، الذي تقدم لخطبتها قبل سالم، فيما ذهب طارق لمنزل حياة كي يعتذر فوافقت على العودة له بشروط.

ذهب سالم في إجازة مع ميس بالمنتجع الخاص به، وخلالها طلبت ميس فترة إجازة كي تجهز نفسها للخطبة، ما يعني أنها وافقت على الزواج منه لكن بشروط، وهي أن تكون العصمة بيدها فوافق، أما سلمان فحالته الصحية والنفسية في تحسن مستمر.

يذكر أن المسلسل الخليجي محال من بطولة جاسم النبهان، عبد الرحمن العقل، منى الشداد، فاطمة الحوسني، ومن إخراج سلطان خرسوه وتأليف وائل نجم.

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