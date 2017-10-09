إصابة مزارع وأولاده الثلاثة باشتباه تسمم في سوهاج
إصابة مزارع وأولاده الثلاثة باشتباه تسمم في سوهاج
11:01 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017
سوهاج – عمار عبدالواحد:
أصيب مزارع وأطفاله الثلاثة باشتباه تسمم، اليوم الإثنين، عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة بناحية المزالوة دائرة مركز سوهاج.
وتلقى مأمور مركز شرطة سوهاج، إخطارًا من مستشفى سوهاج العام بوصول كلاً من "أحمد عبدالصبور علي" 37 عامًا، مزارع، وأبنائه "عبدالروؤف" 11 عامًا، و"حنين" عامين، و"إبراهيم" 9 سنوات، ويقيمون بناحية المزالوة دائرة المركز مصابين بحالة إعياء شديد وقيئ مستمر.
وبسؤال زوجة الأول "سمر محمد عبدالعال" قررت حدوث إصابة المذكورين عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة ونفت الشبهة الجنائية.
وحُرر عن ذلك المحضر رقم 6547 إداري المركز لسنة 2017.
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