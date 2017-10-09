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ما هي درجات الحرارة المتوقعة في روسيا وقت كأس العالم 2018؟

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مصراوي Masrawy

ما هي درجات الحرارة المتوقعة في وقت 2018؟

11:02 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

ما هي درجات الحرارة المتوقعة في روسيا وقت كأس العالم 2018؟

ما هي درجات الحرارة المتوقعة في روسيا وقت كأس العا

كتبت- هاجر حاتم:

بعد تأهل لمباريات كأس العالم 2018،  التي ستقام على الأراضي الروسية ابتداءً من 14 يونيو إلى 15 يوليو، هناك بعض الاحتياطات التي يجب وضعها بالاعتبار بسبب حالة الطقس في هذه الدولة.

الطقس في روسيا مائل للبرودة، حتى في فصل الصيف، حيث تتراوح درجات الحرارة 20 درجة سيليزية نهارًا،و11 درجة ليلًا خلال شهر يونيو، وفقًا لموقع hikersbay.

وترتفع قليلًا في شهر يوليو، حيث تصبح العظمى 23، والصغرى 14.

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مصراوي Masrawy

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