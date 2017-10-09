السيسي من معرض المحاربين القدماء: إحنا بنتشرف بكل واحد فيكم

كتب- مصطفى المنشاوي:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، معرض المحاربين القدماء بمركز المؤتمرات الجديد بمنطقة التجمع الخامس.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الترحيب بـأبطال المحاربين القدماء،قائلا: "إحنا بنتشرف بكل واحد فيكم، كلكم رافعين اسم مصر لفوق، انا بشكركم باسم كل مصري".

وتنوعت أعمال أبطال المحاربين القدماء ما بين نحت بالخشب والرسم على الخزف على مجسمات ترمز للوطنية والتضحية من أجل الوطن.

جاء ذلك بحضور وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة التضامن الإجتماعي غادة والي، واللواء محسن عبدالنبي مدير إدارة الشئون المعنوية، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.​