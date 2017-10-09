السيسي يتفقد معرض المحاربين القدماء بمركز المؤتمرات

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، معرضا فنيا لجمعية المحاربين القدماء، وذلك بمركز المؤتمرات الدولي الجديد بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

ضم المعرض منتجات جلدية ومشغولات خزفية وزجاجية وخشبية وقسما خاصا للأطراف الصناعية، كما تفقد السيسي معرضا لمنتجات أسر الشهداء.

ثم تفقد السيسي معرض الشباب والأسر المنتجة، واستمع لشرح مفصل من وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والي عن منتجات المعرض.

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وقالت الوزيرة: "لدينا 5 معارض صغيرة، بها 5 منتجات: سجاد، حرير، الصدف، الخزف، والأثاث، مشيرة إلى أن هناك تخطيطا لإنشاء شركة لتصدير تلك المنتجات إلى الخارج، إضافة إلى معرض يقام في كل محافظة لتلك المنتجات، ونوع العمل هذا يقبل عليه المقيمون ذات القدرة الشرائية العالية، والسائحون.

وعلق السيسي، خلال الجولة التفقدية بمعرض الشباب والأسر المنتجة، قائلا إن الدولة على استعداد لمساعدة كل من يرغب في الارتقاء بعمله وتصديره للخارج.