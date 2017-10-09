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سعر الحديد والاسمنت اليوم الإثنين 9/10/2017 بالأسواق

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سعر الحديد والاسمنت اليوم الإثنين 9/10/2017 بالأسواق سعر الحديد والاسمنت اليوم الإثنين 9/10/2017 بالأسواق

والاسمنت اليوم الإثنين 9/10/2017 فى الآن، فقد استقرت الحديد والأسمنت الآن خلال تعاملاتهم داخل سوق البناء بعد حالة من التراجع الملحوظ التي شهدتها الأسواق يوم أمس، حيث شهد سعر الحديد داخل سوق البناء تراجع كبير على الرغم من أن سعره مازال مرتفع إلى حد كبير مقارنة بما ورد فى نفس الفترة في الأعوام السابقة واتخذ نفس مساره حيث انخفضت أسعار أغلب شركات الاسمنت داخل سوق البناء بالأمس وخاصة الاسمنت البورتلاندي منها، لتأتي اليوم وتستقر كافة الأسعار بوجه عام على كافة الشركات المنتجة.

 

سعر الحديد اليوم الإثنين

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 12300 12100 جنيه
حديد بشاي 12000 جنيه 12000 جنيه
حديد العتال 12000 جنيه 12000 جنيه
حديد عطيه 12000 جنيه 12000 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه
حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه
حديد المعادي غير متاح غير متاح
مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه
حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه

سعر الأسمنت اليوم الإثنين

الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 788 جنيه
أسمنت النصر النصر 735 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 815 جنيه
الفهد الفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناء التعمير 730 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 745 جنيه
أسمنت حورس حورس 735 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 750 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 735 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 750 جنيه

المصدر : مصر 365

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