الحلقة (17) من "الكبير أوي": "الكبير" يمكث في مستشفى الأمراض العقلية لأنه "مختل"

كتب : سهيلة حامد منذ 38 دقيقة

تعطلت سيارة "الكبير أوي" بعد محاولات فاشلة من "فزاع" في جرها، وفي أحداث الحلقة (17) من مسلسل "الكبير أوي"، استعان الكبير بشاب وقف بسيارته لدفع العربية بعد أن وبّخ فزاع لضعفه في دفع السيارة.

استقل الشاب سيارته وانطلق بها ودون قصد كان الكبير يقف أمامه، ولكي يتفادى السيارة وقع الكبير في الترعة، ثم بدأ بدفع السيارة إلى المزاريطة بصحبة فزاع.

وجد "الكبير" سيارة الشاب الذي اصطدمه فضربه الكبير وأصابه بتهتك في الرأس، وعندما قدم بلاغ للنيابة نصحه المحامي بأن يتصرف كشخص مختل، وبعد أن بدأ في تكسير المكتب حولوه إلى مستشفى الأمراض العقلية ومكث بها ثلاثة أيام.

تنازل والد الشاب عن المحضر بعد أن علم بأن والد "الكبير" كان صديقه، لكن الطبيب رفض خروج الكبير من المستشفى.