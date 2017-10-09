موانئ بورسعيد تستقبل 23 سفينة بضائع وحاويات

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، العمل بشكل طبيعي ووصول إجمالي حركة السفن إلى 23 سفينة.

وأشارت في بيان لها، إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينة وموجود على الأرصفة سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، كما غادر الميناء أيضًا سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينة بضائع عامة، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن وموجود على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.