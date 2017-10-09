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سعر الذهب اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

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سعر الذهب اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2017 تحديث بداية تعاملات اليوم، حيث أشار عضو شعبة المعادن الثمينة في غرفة القاهرة التجارية”شريف فايق” بعد تراجع الذهب في الأيام الماضية فكان تراجع أسعار الذهب الفترة الماضية سبب في انتعاش سوق المعدن في جمهورية العربية وهذا أدى إلى أن استقرار الذهب عند أقل مستوى له منذ أشهر وهذا كان سبب في انتعاش حركة مبيعات الذهب الأيام القادمة رغم من استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها مرة أخرى، وبالنسبة أعيرة الذهب الأكثر مبيعا في مصر ولكن العيار الأكثر مبيعا هو عيار 18 الذي أنتشر وأخذ رواجا داخل محافظة الإسكندرية والقاهرة ومحافظات الحضر بشكل عام خلال الفترة الأخيرة الماضية، بسبب سعره المناسب مقارنة بسعر عيار 24 وعيار 21 أما في محافظات الصعيد الإقبال يكون علي الذهب عيار 21 بصورة كبيرة وملفتة للنظر، أما الأعيرة الجديدة عيار 12 وعيار 14 أكد مسؤول شعبة الذهب في الغرفة التجارية بأن الطلب علي هذه الأعيرة قليل منذ عودتها للسوق المصري وهي أعيرة غير متداولة ومعروفة بالنسبة للسوق المصري بالإضافة إلى عيار 24 ليس عليه إقبال كبير في مصر ولا يعتمده أصحاب محلات الصاغة وركزوا علي عيار 18 وعيار 21.

سعر الذهب فى مصر اليوم بالدمغة

ضريبة الدمغة هى تلك الضريبة إلى يتم إضافتها على سعر المشغولات الذهبية هذا بخلاف السعر الرسمي لمعدن الذهب، حيث تتراوح ما بين 25 جنيه و60 جنيه تدفع على الجرام الواحد، وهذا يتوقف على مستوى المشغولات الذهبية ويتوقف أيضا على ماركة تلك المشغولات، وهي تعد واحدة من أنواع الضريبة المضافة التي حددتها الدولة والتي يتم إضافتها إلى سعر السلع مما يؤدي إلى رفع سعرها أكثر، وصارت الضريبة المضافة ضمن العوامل والضرائب التي أدت إلى رفع سعر الذهب، وأحد أسباب بعد المشترين عنه من تسبب فى إصابة حركة شراء المعدن الأصفر بالركود.

السعر العالمي : 1,279.97 دولار أمريكي.

 
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 712 إلى 714
عيار 22 653 إلى 655
عيار 21 623 إلى 625
عيار 18 534 إلى 536
عيار 14 415 إلى 417
عيار 12 356 إلى 357
الاونصة 22,143 إلى 22,214
الجنيه الذهب 4,984 إلى 5,000
الكيلو 712,000 إلى 714,286

المصدر : مصر 365

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