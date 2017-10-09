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«حرس الحدود» تضبط 75 كيلو جرام هيروين (صور)

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«حرس الحدود» تضبط 75 كيلو جرام هيروين (صور) «حرس الحدود» تضبط 75 كيلو جرام هيروين (صور)

التحرير

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تواصل قوات حرس الحدود جهودها في توجيه ضرباتها للمهربين وتجار المواد المخدرة، في إطار جهود القوات المسلحة للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية.

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، إن إحدى دوريات قوات حرس الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي تمكنت من القضاء على أحد كبار مهربي المواد المخدرة، نتيجة لتبادل إطلاق النار.

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وأضاف الرفاعي، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه بتفتيش سيارة المهرب تم ضبط 75 كيلوجرام هيروين المخدرة، بندقية قناصة، أعيرة نارية، هواتف محمولة، وأجهزة تحديد المسار.

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