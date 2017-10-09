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سعر الدولار اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2017، سعر الدولار اليوم فِي البنوك و السوق السوداء، حيث صعد المؤشر الخاص بالدولار الأميركي إلى أعلى المستويات في الفترة الأخيرة، وهذا وفقا للبيانات التي تشير إلى النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية قبل  أيام من تقارير الوظائف الخاص بشهر سبتمبر الذي تترقبه الأسواق، وقد أشارت وزارة التجارة أنه في أغسطس الماضي تزايد العجز التجاري الأمريكي، في ظل ارتفاع الصادرات والخدمات إلى مستوى عالي خلال آخر سنتين وقد سجل الأمريكيين المتقدمين للحصول علي إعانات بطالة انخفاض ملحوظ خلال آخر أيام.

 سعر الدولار اليوم الإثنين 9 اكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

17.68
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بنك القاهرة

17.60
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بنك

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.65 جنيه للشراء مقابل 17.75 جنيه للبيع.

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر إيران للتنمية 17.5900 17.6900
البنك المصري الخليجي 17.6000 17.7000
البنك الأهلي 17.6000 17.7000
بنك القاهرة 17.5800 17.6800
بنك الاسكندرية 17.5800 17.6800
البنك العربي الافريقي 17.6000 17.7000
البنك المركزي 17.5974 17.6974
بنك مصر 17.6000 17.7000
بنك بلوم مصر 17.6000 17.7000
كريدي أجريكول 17.5900 17.6900
بنك التعمير والإسكان 17.6000 17.7000
المصرف المتحد 17.5800 17.6800
البنك التجاري الدولي 17.6000 17.7000
المصري لتنمية الورادات 17.6000 17.7000
بنك المشرق 17.6000 17.7000
بنك الاستثمار العربي 17.6000 17.7000
بنك HSBC 17.6000 17.7000
بنك سايب 17.6000 17.7000

المصدر : مصر 365

 

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