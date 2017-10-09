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صحة بنى سويف: 3 مستشفيات استقبلت 171 حالة تسمم غذائي

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صحة بنى سويف: 3 مستشفيات استقبلت 171 حالة تسمم غذائي صحة بنى سويف: 3 مستشفيات استقبلت 171 حالة تسمم غذائي

التحرير

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أعلنت مديرية صحة بنى سويف، اليوم الاثنين، أن إجمالي الحالات التي استقبلتها المستشفيات في الساعات الأولى من صباح اليوم 171 من حالة بعد إصابتهم باشتباه تسمم غذائي بين تلاميذ وأطفال قرية شرهي بمركز إهناسيا غرب المحافظة.

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وقال الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة ببنى سويف: إن "إجمالي الحالات التي استقبلتها مستشفى إهناسيا المركزي 128 حالة خرجت جميعها عدا أربعة حالات، فيما استقبلت مستشفى بنى سويف العام 30 حالة خرجت جميعها عدا 3 حالات، واستقبلت مستشفى بنى سويف الجامعى 13 حالة وخرجوا جميعا، ليصل إجمالي الحالات إلى171 حالة، وتم إرسال فرق من المديرية لأخذ عينات من فضلات الطعام وعينات من خزان المياه".

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التحرير

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