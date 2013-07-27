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الحلقة (17) من "الشك": "عوني القص" يعرض الزواج على "سعاد"

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الحلقة (17) من "الشك": "عوني القص" يعرض الزواج على "سعاد" الحلقة (17) من "الشك": "عوني القص" يعرض الزواج على "سعاد"

كتب : محمد أبوضيف منذ 36 دقيقة

شهدت الحلقة 17 من مسلسل "الشك"، عرض عوني القص، البلطجي، على سعاد، والتي تقوم بدورها الفنانة صابرين، الزواج منها، وذلك طمعا في الاستيلاء على أموالها وميراثها من زوجها، والأموال التي حصلت عليها بعد التعاون مع وسيلة في عملية تزوير توقيع مدام سامية.

وظهرت حقيقة التحليل الذي قام به نبيل شرف الدين، والذي يقوم بدروه حسين فهمي، والذي أظهر عدم قدرته على الإنجاب، وهو ما شككه في نسب جميع أولادهم، ولكن زوجته سامية، ذهبت بصحبة ابنه إلى الدكتور المعالج والذي أوضح أن مرضه بالعقم، قد يأتي بعد إنجابه الأولاد، لإصابته بمرض آخر.

يشارك فى بطولة العمل كل من رغدة، ومي عزالدين، وحسين فهمي، وصابرين، ومكسيم خليل، ونضال الشافعي، وريم البارودي، وأحمد عصام، وكريم أبو زيد، وهبة مجدي، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد النقلي.

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