ضبط 747 مخالفة مرورية في حملات أمنية بسوهاج
ضبط 747 مخالفة مرورية في حملات أمنية بسوهاج
10:36 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017
أرشيفية
سوهاج – عمار عبدالواحد:
نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، اليوم الإثنين، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية لفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين.
وأسفرت الجهود عن ضبط 747 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، والرادار، ومخالفة على نموذج 125 مرور، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات وتصالح على الطرق الإقليمية والسريعة.
وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.
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