أخبار عاجلة

الأخبار - الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
أسرة مُسنة تتهم مستشفى أسوان العام بالإهمال: «دمها اتصفى قدامنا» -
السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي -
وفد برلماني برئاسة «عبد العال» يزور الكونجرس غدًا -
عضو «قومي مكافحة الإرهاب»: يجب مصادرة أموال الإرهاب لأسر الشهداء -
غدا تكاثر السحب يصاحبها سقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 29 -
«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه -
بشرى شلش: حديث الرئيس حول ملف حقوق الإنسان يتفق مع رؤية حزب المحافظين -
الأخبار - بعثة صندوق النقد الدولي تجتمع بالقاهرة لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 747 مخالفة مرورية في حملات أمنية بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 747 مخالفة مرورية في حملات أمنية بسوهاج

10:36 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

ضبط 747 مخالفة مرورية في حملات أمنية بسوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، اليوم الإثنين، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية لفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين.

وأسفرت الجهود عن ضبط 747 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، والرادار، ومخالفة على نموذج 125 مرور، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات وتصالح على الطرق الإقليمية والسريعة.

وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 744 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

    أخبار

  • تحرير 814 مخالفة مرورية ومصادرة 22 دراجة نارية بقنا

    أخبار

  • ضبط 681 مخالفة مرورية في حملات أمنية بسوهاج

    أخبار

  • حبس سائق أتوبيس بمدرسة خاصة دهس تلميذة في سوهاج

    أخبار

إعلان

32aac7cb35.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية

مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية

القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا

القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا

موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح

موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح

القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط

القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط