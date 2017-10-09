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تنفيذ 709 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

تنفيذ 709 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

10:34 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

تنفيذ 709 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

مديرية أمن سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نفذت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء عمر عبدالعال، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم الإثنين، في حملات أمنية مكبرة 709 أحكام قضائية.

وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، إن الأحكام شملت تنفيذ 3 أحكام جناية، و232 جزئي، و116 مستأنف، و285 غرامات جزئية، و58 غرامات مستأنفة، و15 مخالفات جزئية، كما أسفرت الحملة عن تحصيل مبالغ قيمتها 11230 جنيهًا مخالفات.

وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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