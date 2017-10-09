بالأغاني الوطنية.. مدارس المنيا تحتفل بتأهل المنتخب الوطني

المنيا ــ ريمون الراوي:

بدأت عدة مدارس في المنيا طوابيرها الصباحية، بإذاعة الأغاني الوطنية، على خلفية تأهل المنتخب الوطني المصري لكرة القدم لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وأذاعت عدد من المدارس الأغاني الوطنية عبر مكبرات الصوت، قبل بدء البرنامج الإذاعي.

وقال "أحمد. ع"، أخصائي إعلام تربوي بإحدى المدارس الحكومية بالمنيا، إن الاحتفال بتأهل منتخب مصر ليس من قبيل حب كرة القدم، إنما له غرض وطني آخر، لكون الحوادث والأحداث الوطنية أكثر ما يجمع الأطياف المختلفة ويذيب الفوارق الاجتماعية والطبقية وغيرها من أشكال التمييز بين أبناء الوطن الواحد.

وأضاف أن احتفال المدارس ومنابر العلم، بأي مناسبة قومية أو وطنية، يرسخ مفهوم المواطنة لدى الطلاب، وينمي حب الوطن بتأثير أكبر وأسرع من المناهج التعليمية التي تستهدف التربية القومية لدى الطلاب.