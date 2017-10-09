السيسي يفتتح مركز المؤتمرات الدولي بالتجمع الخامس

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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مركز المؤتمرات الدولي الجديد بمدينة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وحرص الرئيس على أن ترفع مجموعة من الشباب الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بافتتاح المركز.

حضر الافتتاح، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي، والفريق محمود حجازى رئيس الأركان.

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وعقب الافتتاح، استمع السيسي إلى شرح مفصل حول المركز، إذ تبلغ مساحة المبنى الرئيسي 10 آلاف متر مربع، وساحات انتظار سيارات تبلغ مساحتها 18 ألفا و500 متر، وبهدف تنظيم حركة الدخول للمركز تم إنشاء 4 بوابات رئيسية، والبوابة الوسطى لدخول كبار الزوار، والغربية للجمهور.

ويتكون المبنى الرئيس من بدروم ودور أول وأرضي وثان، ويضم المركز 11 قاعة، بالإضافة إلى مركز ثقافي وإعلامي يسع حتى 140 صحفيا وتم توصيله بمركز اتصالات دولية وترجمة فورية لـ10 لغات، كما يضم المركز قاعة للمسرح تتسع 1670 مقعدا، وتم تجهيزه بأحدث الوسائل السمعية والبصرية الاحترافية.

ومن المقرر أن يشهد السيسي، في وقت لاحق، فعاليات الندوة التثقيفية التي تنظمها القوات المسلحة بالمركز، وذلك في إطار احتفالات القوات المسلحة بالذكرى ٤٤ لانتصارات أكتوبر المجيدة.