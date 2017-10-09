فرحة محمود طاهر بتأهل مصر للمونديال: «عقبال الأهلي» (فيديو)

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شارك المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، أعضاء القلعة الحمراء، فرحتهم بفوز المنتخب الوطني على الكونغو، والتأهل لكأس العالم، داخل النادي مساء الأحد.

وهنأ طاهر خلال تصريحاته لـ«قناة الأهلي»، الشعب المصري بالتأهل، مشيرًا إلى أن المباراة كانت عصيبة للغاية خاصة بعد هدف التعادل الذي سجله منتخب الكونغو، معلقًا: «عقبال الأهلي».

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وتأهل منتخبنا رسميًا إلى كأس العالم بعد غياب 28 عامًا، بعد التغلب على الكونغو بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء الأحد، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكاس العالم روسيا 2018.

