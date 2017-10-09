المحمدي: كان لدينا إصرار على إسعاد الشعب المصري (فيديو)

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أكد أحمد المحمدي، نجم المنتخب الوطني، أن لاعبي الفريق كان لديهم إصرار لإسعاد الشعب المصري، بالتأهل لكأس العالم.

وأضاف المحمدي، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة dmc sport، أن هدف محمد صلاح في الدقيقة الأخيرة يؤكد أن جميع اللاعبين على قلب رجل واحد، مشيرًا إلى أن التأهل نتاج لمجهود كبير تم بذله من الجهاز الفني واللاعبين طوال عامين.

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وتأهل منتخبنا رسميًا إلى كأس العالم بعد غياب 28 عامًا، بعد التغلب على الكونغو بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء الأحد، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكاس العالم روسيا 2018.



