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شطة: مراقب مباراة الكونغو لن يشير إلى أي تجاوزات في تقريره

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شطة: مراقب مباراة الكونغو لن يشير إلى أي تجاوزات في تقريره شطة: مراقب مباراة الكونغو لن يشير إلى أي تجاوزات في تقريره

التحرير

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أكد عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي، أن تقرير مراقب حكم مباراة والكونغو في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، لن يتضمن أي تجاوزات من الجمهور المصري.

وقال شطة في تصريحات خاصة لبرنامج الهدف، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:" مراقب المباراة سوداني، وشاهد مباراة لم يشاهدها من قبل في عظمتها ومشاعرها الجميلة، ولن يدون في تقريره أي شيء يضر المصري". 

واستطرد قائلا:" التقرير سيتضمن دخول بعض الجماهير إلى أرض الملعب أثناء الاحتفال بالهدف وسيكون هناك اجتماع في الاتحاد الإفريقي لمناقشة هذا التقرير".

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وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى 2018 في ، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور ، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، أوغندا.

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التحرير

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