مجلس الوزاراء: اهتمام كبير من الحكومة بإعداد المنتخب للمونديال

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن فوز المنتخب على الكونغو والتأهل لكأس العالم بروسيا 2018، هو فوز كبير وعظيم وكنا ننتظره من فترة كبيرة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف، عبر إذاعة الشباب والرياضة: "التأهل للمونديال أحدث فرحة كبيرة بين المصريين الذين يستحقون هذه الفرحة، المنتخب بذل مجهودا كبيرا بنشكره على ذلك".

وأكمل: "كلنا كنا منتظرين ورئيس الوزراء كان حريصا على تهنئة المنتخب والشعب، رئيس الوزراء حرص على الإشادة بالأداء الرجولي، والتأهل للمونديال حدث مهم ونتمنى أن تبدأ الترتيبات لروسيا بشكل سريع".

وأوضح: "هناك اهتمام من الحكومة والدولة بشكل عام ونأمل في الفترة المقبلة كل الإعدادت للمنتخب تؤهلة للظهور بشكل قوي في مونديال روسيا".

شاهد أيضا

وأشاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزاراء بسلوك الجماهير خلال المباراة، لافتا إلى أنه سيكون هناك تسهيلات في رحلات المشجعين إلى روسيا.

وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، أوغندا.