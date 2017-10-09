اللجنة الأولمبية: ندعم المنتخب حتى لا نكتفي بالتمثيل المشرف في روسيا

قال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إنه تابع مباراة مصر والكونغو التي شهدت تأهل الفراعنة لمونديال روسيا 2018، في مدرجات برج العرب بالأسكندرية، بصحبة الوزير خالد عبد العزيز.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف، عبر إذاعة الشباب والرياضة: "كل الدعم من اللجنة الأولمبية لاتحاد الكرة بعد الصعود إلى كأس العالم، والدولة لا تتأخر بالدعم المالي عن الجبلاية، واللجنة سوف تستغل علاقاتها من أجل مساعدة المنتخب".



واستطرد قائلا: "سنجتمع مع مسئولي اتحاد الكرة في الفترة المقبلة، للترتيب لتواجد الفراعنة في المونديال، فقد اجتمعنا بالأمس مع الوزير خالد عبد العزيز ورئيس الجبلاية هاني أبو ريدة قبل المباراة، واتفقنا على ضرورة إعداد المنتخب جيدا، حتى يظهر المنتخب بشكل طيب، ولا نكتفي بالتواجد المشرف".

وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

شاهد أيضا

وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، أوغندا.