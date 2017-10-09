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نائب رئيس الزمالك: كنت واثقًا من التأهل للمونديال

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نائب رئيس الزمالك: كنت واثقًا من التأهل للمونديال نائب رئيس الزمالك: كنت واثقًا من التأهل للمونديال

التحرير

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أعلن المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي ، عن تكريم النادي للاعبي الوطني، بعد التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا.

وقال جلال إبراهيم في تصريحات لبرنامج الهدف، عبر إذاعة الشباب والرياضة: "كنت متأكدا من الصعود رغم تسجيل الكونغو لهدف التعادل في الدقائق الأخيرة، كان من الصعب أن تعود هذه الجماهير إلى منازلها في حالة حزن".

وأضاف: "رأيت الحزن على وجوه الجماهير بعد التعادل، لكنني كنت واثقا أننا سنفوز وأن الله سيكرمنا من أجل الجماهير".

وأشار نائب رئيس الزمالك إلى أن تكريم الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية للاعبين صباح اليوم، هو أكبر رسالة على أن دولة إنجازات وبطولات.

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وأكد جلال إبراهيم على أن لاعبي المنتخب لابد وأن يقدموا صورة مشرفة لمصر في والتأكيد على أن الفراعنة حضروا بعد غياب 28 عام ليؤكدوا على ريادتهم الإفريقية.

وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في ، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور ، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، أوغندا.

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التحرير

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